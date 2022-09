Ucraina, Putin minaccia la guerra nucleare: “Useremo ogni mezzo per difenderci”. E annuncia la mobilitazione parziale: proteste nel Paese (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho già firmato il decreto di mobilitazione parziale, le operazioni inizieranno oggi”. Sono le 8 del mattino italiane quando Vladimir Putin compare di fronte alle telecamere per annunciare la svolta militare più importante dal giorno dell’invasione dell’Ucraina: tutti i riservisti sono chiamati a combattere al fronte. Si tratta di circa 300mila uomini con esperienza di combattimento e specializzazioni militari, mentre sono esclusi (per ora) i militari di leva. “Stiamo parlando solo di una mobilitazione parziale”, ha rassicurato Putin. “Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve, e soprattutto coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari e un’esperienza rilevante saranno soggetti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho già firmato il decreto di, le operazioni inizieranno oggi”. Sono le 8 del mattino italiane quando Vladimircompare di fronte alle telecamere perre la svolta militare più importante dal giorno dell’invasione dell’: tutti i riservisti sono chiamati a combattere al fronte. Si tratta di circa 300mila uomini con esperienza di combattimento e specializzazioni militari, mentre sono esclusi (per ora) i militari di leva. “Stiamo parlando solo di una”, ha rassicurato. “Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve, e soprattutto coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari e un’esperienza rilevante saranno soggetti a ...

