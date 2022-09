Ucraina, Putin annuncia la mobilitazione parziale. Fuga dalla Russia: voli quasi esauriti e prezzi alle stelle (Di mercoledì 21 settembre 2022) quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato una mobilitazione parziale dei riservisti. Lo scrive il Guardian. I dati di Google Trends hanno mostrato un’impennata nelle ricerche di Aviasales, il sito web piu’ popolare in Russia per l’acquisto di voli, dopo che l’annuncio del presidente russo ha fatto temere che gli uomini ‘abili’ al combattimento non potessero espatriare. Secondo Aviasales, i voli da Mosca verso Georgia, Turchia e Armenia, destinazioni che consentono ai russi di entrare senza visto, sono andati esauriti dopo pochi minuti dall’annuncio di Putin. Dopo il discorso di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022)tutti iin partenzasono statiin poche ore dopo che Vladimirhato unadei riservisti. Lo scrive il Guardian. I dati di Google Trends hanno mostrato un’impennata nelle ricerche di Aviasales, il sito web piu’ popolare inper l’acquisto di, dopo che l’annuncio del presidente russo ha fatto temere che gli uomini ‘abili’ al combattimento non potessero espatriare. Secondo Aviasales, ida Mosca verso Georgia, Turchia e Armenia, destinazioni che consentono ai russi di entrare senza visto, sono andatidopo pochi minuti dall’annuncio di. Dopo il discorso di ...

