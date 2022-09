Ucraina: Putin, 'al via mobilitazione parziale, Occidente vuole distruggere Russia' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. -(Adnkronos) - Al via da oggi la "mobilitazione parziale" dei riservisti in Russia: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso trasmesso in tv in cui ha giustificato la decisione con l'obiettivo "di difendere il nostro territorio, il nostro Paese". Per Putin "l'obiettivo dell'Occidente, che non vuole la pace in Ucraina, è l'indebolimento e la distruzione della Russia" come già avvenuto con l'Unione Sovietica. Quanto all'attacco all'Ucraina, "gli obiettivi principali dell'operazione speciale rimangono invariati", una operazione che "era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato". Putin ha poi ribadito il "sostegno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. -(Adnkronos) - Al via da oggi la "" dei riservisti in: lo ha annunciato il presidente russo Vladimirin un discorso trasmesso in tv in cui ha giustificato la decisione con l'obiettivo "di difendere il nostro territorio, il nostro Paese". Per"l'obiettivo dell', che nonla pace in, è l'indebolimento e la distruzione della" come già avvenuto con l'Unione Sovietica. Quanto all'attacco all', "gli obiettivi principali dell'operazione speciale rimangono invariati", una operazione che "era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato".ha poi ribadito il "sostegno ...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - rulajebreal : Per comprendere la depravazione del presunto pacifista Putin e le sue mire Genocide: Putin sta reclutando 50.000 de… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - modesti62 : RT @jacopogiliberto: dice che l'invasione russa dell'ucraina è una guerra che tutto l'occidente muove contro putin. finirà male per molti… - josephEguigure : RT @marinellazetti: Tra #Putin e la #Cina ... siamo messi proprio bene. #Russia #Ucraina -