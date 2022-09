Ucraina, Kiev accusa: “Bombardato sito centrale Zaporizhzhia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Le autorità ucraine accusano la Russia di aver “Bombardato nuovamente” nella notte il sito della “centrale nucleare di Zaporizhzhia”. La denuncia è arrivata via Telegram dall’operatore ucraino Energoatom, come riportano i media ucraini. “Per oltre sei mesi di una guerra su vasta scala contro l’Ucraina, la Russia non è stata in grado di raggiungere il suo obiettivo. È successo grazie al coraggio della nazione Ucraina e all’aiuto dei nostri partner internazionali”. A scriverlo, su Twitter, è stato Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino, che ha anche postato l’immagine di una conferenza video avuta con i membri della Commissione di intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Le autorità ucraineno la Russia di aver “nuovamente” nella notte ildella “nucleare di”. La denuncia è arrivata via Telegram dall’operatore ucraino Energoatom, come riportano i media ucraini. “Per oltre sei mesi di una guerra su vasta scala contro l’, la Russia non è stata in grado di raggiungere il suo obiettivo. È successo grazie al coraggio della nazionee all’aiuto dei nostri partner internazionali”. A scriverlo, su Twitter, è stato Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino, che ha anche postato l’immagine di una conferenza video avuta con i membri della Commissione di intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Italia Sera.

