Ucraina, gli Usa: Prendiamo seriamente la minaccia nucleare di Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Gli Stati Uniti "prendono seriamente" la minaccia nucleare messa in campo dal presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso odierno. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un'intervista alla Abc. Kirby ha parlato di "retorica irresponsabile" e qualora Putin decidesse di usare armi nucleari ci sarebbero "conseguenze gravi". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

