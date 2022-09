Ucraina: Draghi, 'Italia agito senza indugi, guerra non si ferma solo a parole' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Nella guerra in Ucraina, “l'Italia ha agito senza indugi, insieme agli altri Paesi membri dell'Unione Europea, agli alleati della NATO e del G7, a tutti i partner che come noi credono in un sistema internazionale basato sulle regole e sul multilateralismo. Insieme, abbiamo risposto alle richieste del Presidente Zelensky, perché un'invasione militare pianificata per mesi e su più fronti non si ferma soltanto con le parole”. Così il premier Mario Draghi nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Abbiamo imposto sanzioni senza precedenti alla Russia – ha ricordato il presidente del Consiglio - per indebolirne l'apparato militare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Nellain, “l'ha, insieme agli altri Paesi membri dell'Unione Europea, agli alleati della NATO e del G7, a tutti i partner che come noi credono in un sistema internazionale basato sulle regole e sul multilateralismo. Insieme, abbiamo risposto alle richieste del Presidente Zelensky, perché un'invasione militare pianificata per mesi e su più fronti non sisoltanto con le”. Così il premier Marionel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Abbiamo imposto sanzioniprecedenti alla Russia – ha ricordato il presidente del Consiglio - per indebolirne l'apparato militare ...

