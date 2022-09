Ucraina, console Milano: “Benjamin Galli eroe in difesa Europa” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo appreso con grande sgomento e dolore la notizia della morte nei pressi di Kharkiv, in Ucraina, di Benjamin Giorgio Galli, un ragazzo di soli 27 anni, proveniente da Varese”. Lo dichiara all’Adnkronos il console generale d’Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, commentando la morte del foreign fighter italo-olandese. “Ammiriamo la risolutezza, la forza, il coraggio di Giorgio, che, di fronte alla spietata invasione russa, ha voluto arruolarsi nella Legione internazionale, per difendere le sorti dell’Europa a fianco dei soldati ucraini”, dice Kartysh, porgendo “le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’eroe. Siamo partecipi del vostro dolore, signor Gabriel Galli e signora Mirjam Van der Plas”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo appreso con grande sgomento e dolore la notizia della morte nei pressi di Kharkiv, in, diGiorgio, un ragazzo di soli 27 anni, proveniente da Varese”. Lo dichiara all’Adnkronos ilgenerale d’, Andrii Kartysh, commentando la morte del foreign fighter italo-olandese. “Ammiriamo la risolutezza, la forza, il coraggio di Giorgio, che, di fronte alla spietata invasione russa, ha voluto arruolarsi nella Legione internazionale, per difendere le sorti dell’a fianco dei soldati ucraini”, dice Kartysh, porgendo “le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’. Siamo partecipi del vostro dolore, signor Gabriele signora Mirjam Van der Plas”. L'articolo ...

