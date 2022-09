(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lantus valuta un cambio di rotta sul, sulle strategie e l’organizzazione del relativo reparto. L’idea è seguire l’esempio di: sostenibilità, scouting e coraggio. Lo scrive. “Lantus studia le prossime mosse, che comprendono il ritorno a una pianificazione diin grado di puntare a giocatori di prospettiva e qualità a cifre contenute in grado di dare un impatto sulle prestazioni e al tempo stesso di generare eventuali plusvalenze: un“anti rosso in bilancio”, che permetta di mantenere alto il livello tecnico abbassando però il monte ingaggi e creando valore per il club. In sostanza, i modelli che in questo periodo storico del calcio italiano stanno funzionando, parlando di top club da Champions ...

tuttosport : #JuveAllegri: basta. Caro Elkann, metta fine a questo strazio ?? - tuttosport : La #Juve sta deragliando: per favore, fate qualcosa - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve-#Allegri. Ora basta! ??#Pobega firma la festa #Milan ??#Napoli show pure i… - napolista : Tuttosport: la #Juve vuole cambiare direttore sportivo per imitare il mercato di Milan e #Napoli L’idea è promuove… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) #Mercato #Juve: cambia tutto. Scouting, colpi sostenibili e coraggiosi: la società pensa a una strategia s… -

Tuttosport

Laaspetta Chiesa Perché il figlio d'arte possa dare loro concretamente una mano servirà come detto attendere ancora. Gennaio o di meno Gennaio per quanto riguarda un ritorno in campo con ...TORINO - Ora la Juventus corre ai ripari, in campo e fuori . E la soluzione presa in considerazione, almeno per il momento, non è quella di cambiare guida tecnica. Oggi ricominciano gli allenamenti e ... Juve in crisi, venerdì il CdA del rilancio Prima del Sassuolo il tecnico ha accostato l’esperienza in granata a quella di Verona da dove se n’era andato dopo due anni: Cairo deve convincerlo con un progetto ...Juventini in tutto il globo, pure negli Stati Uniti. Cuadrado, Paredes e Di Maria saranno gli ultimi a rientrare ...