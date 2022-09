Tutti e tre leader sul palco di Piazza del Popolo: il comizio finale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Domani uniti, poi ognuno per sé in occasione dell'ultimo giorno utile di campagna elettorale prima del voto di domenica. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i centristi di Noi moderati si ritroveranno domani a Piazza del Popolo, a Roma, per la chiusura congiunta del centrodestra. L'evento è stato intitolato 'Insieme per l'Italia' per testimoniare la compattezza di una coalizione che punta a governare il paese per i prossimi 5 anni nonostante alcuni distinguo emersi nel corso delle ultime settimane, come ad esempio sulla crisi energetica, col segretario della Lega a chiedere a più riprese di mettere subito sul tavolo 30 miliardi di euro a debito per arginare il caro bollette e la presidente di Fdi a bocciare il ricorso allo scostamento perché ritenuto "un pozzo senza fondo". Ad accomunare Meloni e Salvini, alleati-rivali di questa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Domani uniti, poi ognuno per sé in occasione dell'ultimo giorno utile di campagna elettorale prima del voto di domenica. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i centristi di Noi moderati si ritroveranno domani adel, a Roma, per la chiusura congiunta del centrodestra. L'evento è stato intitolato 'Insieme per l'Italia' per testimoniare la compattezza di una coalizione che punta a governare il paese per i prossimi 5 anni nonostante alcuni distinguo emersi nel corso delle ultime settimane, come ad esempio sulla crisi energetica, col segretario della Lega a chiedere a più riprese di mettere subito sul tavolo 30 miliardi di euro a debito per arginare il caro bollette e la presidente di Fdi a bocciare il ricorso allo scostamento perché ritenuto "un pozzo senza fondo". Ad accomunare Meloni e Salvini, alleati-rivali di questa ...

