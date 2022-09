Trasporto aereo, Polimi: 'Servono 60-100 mld investimenti totali al 2050' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Tra i punti fondamentali del nostro studio, il primo è di qualificare correttamente il settore del Trasporto aereo in termini di emissioni: parliamo a livello mondiale del 2%. Precisiamo che è un settore che, se guardiamo in termini di emissioni di CO2 per chilometro e per passeggero, è comparabile con quello dei nostri veicoli tradizionali diesel o benzina. E' chiaro che i numeri sono comunque importanti e si può agire su questo settore, che finora ha fatto relativamente poco. I risultati finora ottenuti in termini di efficientamento hanno sì ridotto il pro capite di emissioni ma non abbastanza rispetto agli obiettivi. Se portiamo avanti questi dati fino al 2050, con l'attuale trend di riduzione delle emissioni arriviamo al 24% di taglio a quella data. Siccome l'obiettivo è il taglio del 100% c'è ancora un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Tra i punti fondamentali del nostro studio, il primo è di qualificare correttamente il settore delin termini di emissioni: parliamo a livello mondiale del 2%. Precisiamo che è un settore che, se guardiamo in termini di emissioni di CO2 per chilometro e per passeggero, è comparabile con quello dei nostri veicoli tradizionali diesel o benzina. E' chiaro che i numeri sono comunque importanti e si può agire su questo settore, che finora ha fatto relativamente poco. I risultati finora ottenuti in termini di efficientamento hanno sì ridotto il pro capite di emissioni ma non abbastanza rispetto agli obiettivi. Se portiamo avanti questi dati fino al, con l'attuale trend di riduzione delle emissioni arriviamo al 24% di taglio a quella data. Siccome l'obiettivo è il taglio del 100% c'è ancora un ...

