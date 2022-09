Traffico Roma del 21-09-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione permangono incolonnamenti su tutte le principali strade d’accesso la capitale ancora difficoltà sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti a partire da ieri fino al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione sul raccordo la situazione vede Code in carreggiata interna tra Flaminia Salaria dalla Nomentana al bivio con laL’Aquila e successivamente a partire dalla Casilina lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina e la Tiburtina qui anche per un incidente sulla stessa Tiburtina ancora in esterno a coda all’altezza della Aurelia e dalla Magliana all’uscita poste Acilia a Montesacro alto viale Jonio chiuso da ieri a seguito della rottura di una conduttura tra Piazza Pier Carlo Talenti via Matteo Bandello ci sono ripercussioni in tutta la zona ...