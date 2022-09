Traffico Roma del 21-09-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eci sono difficoltà anche stamane sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti tra Castel de’ ceveri il raccordo anulare In quest’ultima direzione cos’è anche sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Artesina in carreggiata esterna code a tratti tra la Prenestina Nomentana i con ornamenti sulla stessa via Nomentana lungo la Palombarese dal territorio di Tor Lupara Verso il raccordo ricordiamo che viale Jonio è chiuso da ieri per le conseguenze della rottura di una conduttura tra Piazza Pier Carlo Talenti via Matteo Bandello tratto Urbano da normale a quella ...