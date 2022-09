Tra gli scossoni di guerra ed elezioni | il legame transatlantico resta forte

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Martedì 20 settembre si è tenuto presso il Guarini Institute for Public Policy (John Cabot University) un seminario dal titolo “Italy, United States and the New Transatlantic Moment” incentrato sul peculiare momento internazionale che stiamo vivendo e sulle relazioni tra l’Italia e l’alleato statunitense. I temi hanno spaziato dal ruolo dell’Alleanza Atlantica, alle esigenze di democrazia nel mondo, dalle percezioni italiane e americane, alle responsabilità di Roma nel Mediterraneo. La rinascita della Nato Ha aperto i lavori Joe Donnelly, ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, che ha evidenziato come lache stiamo vedendo in questi giorni sia la manifestazione di una differenza di vedute sui princìpi che dovrebbero essere alla base dell’ordine internazionale. Le democrazie liberali sorte in Europa dopo la secondamondiale ...