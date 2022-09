Tra esercitazioni e spionaggio: i movimenti navali di Russia e Cina (Di mercoledì 21 settembre 2022) Effettuano esercitazioni congiunte, pattugliamenti spalla a spalla, manovre tattiche. “Scaldano” le rispettive artiglierie utilizzando spesso munizioni vere, si addentrano in aree marittime altamente strategiche e, in generale, offrono al mondo intero solide dimostrazioni di forza. L’ultima notizia, riportata dalla Reuters, riguarda l’azione di Russia e Cina nell’Oceano Pacifico. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 21 settembre 2022) Effettuanocongiunte, pattugliamenti spalla a spalla, manovre tattiche. “Scaldano” le rispettive artiglierie utilizzando spesso munizioni vere, si addentrano in aree marittime altamente strategiche e, in generale, offrono al mondo intero solide dimostrazioni di forza. L’ultima notizia, riportata dalla Reuters, riguarda l’azione dinell’Oceano Pacifico. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa InsideOver.

Giura_Lucato_ : @gildo1959 ma non dire puttanate che nel 2014 sono gli ucraini che hanno massacrato 5000 civili russofoni nel domba… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Esercitazioni di Analisi Matematica 1 Marco Bramanti editore Esculapio E… - HawkeyePie : RT @lanf64: #Putin e #XiJinping formalizzano un accordo militare: esercitazioni e pattugliamenti per potenziare il livello di cooperazione… - smilypapiking : RT @lanf64: #Putin e #XiJinping formalizzano un accordo militare: esercitazioni e pattugliamenti per potenziare il livello di cooperazione… - lanf64 : #Putin e #XiJinping formalizzano un accordo militare: esercitazioni e pattugliamenti per potenziare il livello di c… -