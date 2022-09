Toyota Yaris Cross - Aperti gli ordini per la GR Sport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il nuovo allestimento Sportivo GR Sport entra nel listino italiano della Toyota Yaris Cross. La Suv è proposta con prezzi partire da 32.900 euro, ma grazie agli Hybrid Bonus con permuta o rottamazione i clienti la potranno avere a 28.400 euro. L'unica motorizzazione disponibile è la 1.5 Full Hybrid a trazione anteriore con cambio automatico e-Cvt, per la quale il costruttore dichiara un consumo medio Wltp di 4,9 l/100 km con 112 g/km di emissioni di CO2. Tocchi Sportivi e assetto dedicato. La versione GR Sport della Yaris Cross è caratterizzata da tocchi Sportivi ispirati ai modelli griffati Gazoo Racing: il medesimo allestimento è già disponibile per la Yaris, per la C-HR e per la Corolla. Sulla ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il nuovo allestimentoivo GRentra nel listino italiano della. La Suv è proposta con prezzi partire da 32.900 euro, ma grazie agli Hybrid Bonus con permuta o rottamazione i clienti la potranno avere a 28.400 euro. L'unica motorizzazione disponibile è la 1.5 Full Hybrid a trazione anteriore con cambio automatico e-Cvt, per la quale il costruttore dichiara un consumo medio Wltp di 4,9 l/100 km con 112 g/km di emissioni di CO2. Tocchiivi e assetto dedicato. La versione GRdellaè caratterizzata da tocchiivi ispirati ai modelli griffati Gazoo Racing: il medesimo allestimento è già disponibile per la, per la C-HR e per la Corolla. Sulla ...

alvolante3 : Toyota Yaris Cross GR Sport, svelati i prezzi per l’Italia - Motor1italia : ?? La versione GR Sport debutta anche sulla Toyota Yaris Cross #ToyotaYarisCross - telodogratis : Toyota Yaris Cross, arriva in Italia la GR SPORT. Prezzi da 32.900 euro - gigibeltrame : Toyota Yaris Cross, arriva in Italia la GR SPORT. Prezzi da 32.900 euro #digilosofia - rally_timing : ++Dal blog Senzacasco++ ?? ?? Toyota apre gli ordini della nuova Yaris Cross GR Sport -