Torneo tra club di Serie A durante i Mondiali: la posizione del Napoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra 60 giorni esatti inizierà il Mondiale in Qatar e, per la seconda edizione consecutiva, l’Italia non sarà presente. Con ogni probabilità sarà l’ultima Coppa del Mondo di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e tutta una Serie di calciatori che hanno decisamente influenzato gli ultimi 15/20 anni del calcio europeo e mondiale. FOTO: Getty – Napoli Serie AI campionati dovranno necessariamente fermarsi per quasi due mesi, appunto per lasciare spazio al Mondiale. Non può esimersi da questa situazione anche la Serie A e, vista l’assenza degli azzurri, c’è il rischio che molti calciatori possano non essere al 100% quando si riprenderà a giocare. Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, tuttavia, la Lega Serie A sarebbe al lavoro per organizzare un ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra 60 giorni esatti inizierà il Mondiale in Qatar e, per la seconda edizione consecutiva, l’Italia non sarà presente. Con ogni probabilità sarà l’ultima Coppa del Mondo di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e tutta unadi calciatori che hanno decisamente influenzato gli ultimi 15/20 anni del calcio europeo e mondiale. FOTO: Getty –AI campionati dovranno necessariamente fermarsi per quasi due mesi, appunto per lasciare spazio al Mondiale. Non può esimersi da questa situazione anche laA e, vista l’assenza degli azzurri, c’è il rischio che molti calciatori possano non essere al 100% quando si riprenderà a giocare. Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss, tuttavia, la LegaA sarebbe al lavoro per organizzare un ...

ildarion_1926 : RT @kisskissnapoli: ESCLUSIVA - La Lega Calcio sta valutando l'ipotesi di creare un torneo tra i club italiani, negli Stati Uniti, durante… - Diego31883 : RT @kisskissnapoli: ESCLUSIVA - La Lega Calcio sta valutando l'ipotesi di creare un torneo tra i club italiani, negli Stati Uniti, durante… - kisskissnapoli : ESCLUSIVA - La Lega Calcio sta valutando l'ipotesi di creare un torneo tra i club italiani, negli Stati Uniti, dura… - RodolfoCarissi1 : @suaddddddddd non c'è paragone tra un 30 e una doppietta al torneo d'istituto - LucaSalmieri : @capuanogio I fatti per ora risalgono ad appena 7 partite tra l'altro con 4 punti in meno rispetto all'anno scorso.… -