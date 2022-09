Torino Tattoo Convention 2022

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 settembre 2022) 250 tatuatori in arrivo da tutto il mondo, oltre 20 contest, più di 10.000 visitatori attesi da tutta Europa. Sono questi i numeri dellache dal 23 al 25 settembre, dopo due anni di stop forzato, riporta in Italia, a, tutto il meglio del mondo del. Giunta alla sua XI edizione, la, ospitata quest’anno al Pala Alpitour, è un evento anticonformista, colorato, pieno di musica e di festa: live show, concerti, esposizioni, lo street food più rock e un dj set con artisti d’eccezione. Per i visitatori lasarà l’occasione per vedere al lavoro i grandi maestri internazionali e per farsi realizzare un tatuaggio da ...