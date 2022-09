Tor Pagnotta, revocati i fondi per 30 alloggi popolari mai realizzati (Di mercoledì 21 settembre 2022) . Trenta alloggi all’interno del piano di zona Tor Pagnotta, da cedere in affitto permanente nell’ambito del programma sperimentale di edilizia residenciale “20.000 alloggi in affitto” varato dal governo nel lontano 2001. A costruirli avrebbe dovuto essere la Società Aquilina Srl, con una sovvenzione regionale da 1.441.244,94 euro, ma non è mai successo. Dunque dalla Pisana hanno deciso di revocare il finanziamento. Il bando regionale del 2003 con i fondi ministeriali aveva l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa, favorendo la costruzione di alloggi destinati a fasce di reddito basse. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) . Trentaall’interno del piano di zona Tor, da cedere in affitto permanente nell’ambito del programma sperimentale di edilizia residenciale “20.000in affitto” varato dal governo nel lontano 2001. A costruirli avrebbe dovuto essere la Società Aquilina Srl, con una sovvenzione regionale da 1.441.244,94 euro, ma non è mai successo. Dunque dalla Pisana hanno deciso di revocare il finanziamento. Il bando regionale del 2003 con iministeriali aveva l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa, favorendo la costruzione didestinati a fasce di reddito basse. L'articolo proviene da Italia Sera.

