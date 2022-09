Todde: “Conte è l’unico vero leader popolare oggi in Italia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Saremo una grande sorpresa, questo è sicuro. Chi fino a ieri ci dava per morti e sepolti, domani si ricrederà provando a bussare nuovamente alla nostra porta”. Ottimismo, entusiasmo e un pizzico di rivalsa per chi pensava che i Cinque stelle non sarebbero andati molto lontano. Questo emerge dalle parole di Alessandra Todde, viceministro allo Sviluppo economico e, soprattutto, una dei vicepresidenti del M5S oltreché in corsa alle politiche di domenica. Per la vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, “i 5S saranno la sorpresa alle urne. Chi ci dava per morti resterà deluso” “Sto girando la Sardegna e la Lombardia per ascoltare e parlare delle urgenze dei cittadini – spiega ancora la Todde – e la gente apprezza la nostra coerenza e la serietà delle nostre proposte”. Soddisfatta, dunque? Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Saremo una grande sorpresa, questo è sicuro. Chi fino a ieri ci dava per morti e sepolti, domani si ricrederà provando a bussare nuovamente alla nostra porta”. Ottimismo, entusiasmo e un pizzico di rivalsa per chi pensava che i Cinque stelle non sarebbero andati molto lontano. Questo emerge dalle parole di Alessandra, viceministro allo Sviluppo economico e, soprattutto, una dei vicepresidenti del M5S oltreché in corsa alle politiche di domenica. Per la vicepresidente del M5S, Alessandra, “i 5S saranno la sorpresa alle urne. Chi ci dava per morti resterà deluso” “Sto girando la Sardegna e la Lombardia per ascoltare e parlare delle urgenze dei cittadini – spiega ancora la– e la gente apprezza la nostra coerenza e la serietà delle nostre proposte”. Soddisfatta, dunque? Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo ...

