Tiro a volo | Mondiali 2022 | le favorite del trap Jessica Rossi vuole staccare il pass olimpico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Subito dopo gli Europei, è la volta deididi Osijek, in Croazia, che da lunedì 26 a mercoledì 28 settembre, proporranno la prova delindividuale femminile senior, che in finale metterà in palio per le migliori quattro anche ilper Parigi 2024. Ogni Paese potrà conquistarne al massimo uno per evento, e dovrà farlo con tiratrici che non ne abbiano già conquistato uno in precedenza. Le atlete devono superare le qualificazioni ed entrare tra le prime otto per poter essere eleggibili per il. Le tiratrici che hanno già conquistato una carta olimpica agli Europei non potranno conquistarne un’altra ai, ma i loro Paesi potranno guadagnarne una seconda se a conquistarla fosse ...