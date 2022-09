The economy of Francesco: ad Assisi mille giovani economisti aspettano il Papa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Città del Vaticano – Assisi è pronta ad accogliere i mille giovani economisti, imprenditori e change-maker che dal 22 al 24 settembre partecipano a The economy of Francesco per celebrare il loro impegno comune a cambiare l’economia. Appuntamento che culminerà, sabato 24 settembre, nella firma di un patto con il Papa. La tre giorni si svilupperà tra il teatro Lyrick e il Pala eventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico di Assisi, in 12 villaggi, relativi ai temi su cui i giovani hanno lavorato in questi tre anni. “Finalmente ci siamo: grazie e benvenuti giovani a The economy of Francesco” dicono i membri del Comitato organizzatore in una nota diffusa dalla diocesi. “Siamo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022) Città del Vaticano –è pronta ad accogliere i, imprenditori e change-maker che dal 22 al 24 settembre partecipano a Theofper celebrare il loro impegno comune a cambiare l’economia. Appuntamento che culminerà, sabato 24 settembre, nella firma di un patto con il. La tre giorni si svilupperà tra il teatro Lyrick e il Pala eventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico di, in 12 villaggi, relativi ai temi su cui ihanno lavorato in questi tre anni. “Finalmente ci siamo: grazie e benvenutia Theof” dicono i membri del Comitato organizzatore in una nota diffusa dalla diocesi. “Siamo ...

civcatt : Sr. @ASmerilli su 'The Economy of Francesco': 'Tutta la Chiesa deve sentirsi in dovere di informarsi, seguire e acc… - Luisella49 : RT @civcatt: Sr. @ASmerilli su 'The Economy of Francesco': 'Tutta la Chiesa deve sentirsi in dovere di informarsi, seguire e accompagnare q… - RaiNews : Intervista a Diego Luca De Trena, consulente ed esperto di energie rinnovabili #PapaFrancesco - AntoFerrucci : RT @Edc_online: ???????? ???? ???? ???? ?????????????????? si svolgerà ad #Assisi @FrancescoEcon: ?????????? ???? ?????????????????? ?????????? ????????????????????. «???????????? ???? ???????????? ??????… - Edc_online : ???????? ???? ???? ???? ?????????????????? si svolgerà ad #Assisi @FrancescoEcon: ?????????? ???? ?????????????????? ?????????? ????????????????????. «???????????? ???? ??????… -