The Crown: la Regina Elisabetta II guardava la serie Netflix ogni domenica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il collaboratore reale della ABC George Jobson ha rivelato un'informazione fornitagli dal Principe Filippo secondo cui la Regina Elisabetta sarebbe stata una spettatore abituale della serie Netflix The Crown. La Regina Elisabetta II sarebbe stata un'assidua spettatrice della serie Netflix The Crown. La conferma arriva dal collaboratore reale della ABC George Jobson, che avrebbe ricevuto l'informazione dal Principe Filippo in persona. Durante la copertura live dei funerali della Regina fornita da ABC, il collaboratore reale George Jobson, considerato uno dei principali commentatori reali della Gran Bretagna, ha rivelato che la Regina aveva l'abitudine di guardare la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il collaboratore reale della ABC George Jobson ha rivelato un'informazione fornitagli dal Principe Filippo secondo cui lasarebbe stata una spettatore abituale dellaThe. LaII sarebbe stata un'assidua spettatrice dellaThe. La conferma arriva dal collaboratore reale della ABC George Jobson, che avrebbe ricevuto l'informazione dal Principe Filippo in persona. Durante la copertura live dei funerali dellafornita da ABC, il collaboratore reale George Jobson, considerato uno dei principali commentatori reali della Gran Bretagna, ha rivelato che laaveva l'abitudine di guardare la ...

sottonaswork : @etilIetas a novembre ma non si sa quando, spero non lo stesso giorno di the crown - Mc_lovin_H : @yenisey74 @Uther_Raffaele boh, secondo me hanno visto the crown e preso tutto alla lettera, certo la verita' ci st… - Sarahniisa : Zalva bobo, mama nonton the crown ?? - avespartacus : RT @GQitalia: Ok #TheCrown non contiene verità biografiche, ma ha spunti interessanti, quello sì - despedacarei : Marquei como visto The Crown - 1x2 - Hyde Park Corner -