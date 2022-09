Terna e Adr, un memorandum per la transizione energetica del polo aeroportuale romano (Di mercoledì 21 settembre 2022) In collaborazione con Adnkronos. Condividere conoscenze, esperienze e best practice per favorire la transizione energetica del polo aeroportuale romano, trasformando gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in smart hub energetici grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità . Lo stabilisce il memorandum of Understanding siglato dall’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, e dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. “In linea con il nostro ruolo di registi della transizione energetica, con questo accordo mettiamo a disposizione del principale sistema aeroportuale italiano l’esperienza e il know how di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) In collaborazione con Adnkronos. Condividere conoscenze, esperienze e best practice per favorire ladel, trasformando gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in smart hub energetici grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità . Lo stabilisce ilof Understanding siglato dall’Amministratore Delegato di, Stefano Donnarumma, e dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. “In linea con il nostro ruolo di registi della, con questo accordo mettiamo a disposizione del principale sistemaitaliano l’esperienza e il know how di ...

