Tennis, quando torna Jannik Sinner? I prossimi tornei, è caccia alle Finals di Torino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Comincerà dalla Bulgaria la rincorsa di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. E’ questo il grande obiettivo, insieme alla Coppa Davis con l’Italia, per l’altoatesino nel finale di stagione. Sinner sarà protagonista in quel di Sofia, dove ha vinto il suo primo titolo ATP nel 2020, replicando il successo anche l’anno dopo, andando a caccia del tris in questa stagione. Il calendario di Sinner sarà comunque fittissimo, visto che dopo Sofia, l’azzurro giocherà tanti altri tornei. Successivamente ci sarà l’ATP 500 di Nur Sultan, poi il 250 di Firenze ed infine il 500 di Vienna e soprattutto il Masters 1000 di Parigi-Bercy. I punti in palio sono ben 2500 e dunque Jannik può assolutamente puntare a rientrare tra i primi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Comincerà dalla Bulgaria la rincorsa diATPdi. E’ questo il grande obiettivo, insieme alla Coppa Davis con l’Italia, per l’altoatesino nel finale di stagione.sarà protagonista in quel di Sofia, dove ha vinto il suo primo titolo ATP nel 2020, replicando il successo anche l’anno dopo, andando adel tris in questa stagione. Il calendario disarà comunque fittissimo, visto che dopo Sofia, l’azzurro giocherà tanti altri. Successivamente ci sarà l’ATP 500 di Nur Sultan, poi il 250 di Firenze ed infine il 500 di Vienna e soprattutto il Masters 1000 di Parigi-Bercy. I punti in palio sono ben 2500 e dunquepuò assolutamente puntare a rientrare tra i primi ...

