Tennis, l'ultimo match di Federer live in tv: la Laver Cup trasmessa da Eurosport (Di mercoledì 21 settembre 2022) l'ultimo match della carriera di Roger Federer sarà in esclusiva italiana su Eurosport 1 e Discovery+, che da venerdì 23 alle 14:00 a domenica 25 settembre trasmetteranno la Laver Cup. Alla O2 Arena di Londra, che per dodici anni dal 2009 al 2020 ha ospitato le ATP Finals, il Team Europe è pronto a difendere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

