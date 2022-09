Tennis | Daria Saville ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il mondo delsi stringe intorno a. La giocatrice russo-australiana ha infattiladeldeldopo un solo game del sedicesimo di finale che lata nata a Mosca stava giocando contro Naomi Osaka al Toray Pan Pacific Open, che si tiene in Giappone. Dieci minuti di gioco e poi il grave infortunio, con la nipponica peraltro a essere la prima a soccorrere e abbracciare la collega dolorante. Un qualcosa già successo a, che in carriera è arrivata anche ad essere la numero 20 del ranking WTA, purtroppo nel 2013, come specificato da lei stessa in un tweet di queste ore. Di seguito il video del momento ...