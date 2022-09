Tennis, Challenger Genova: Brancaccio vince derby con Passaro, out Gigante (Di mercoledì 21 settembre 2022) Raul Brancaccio supera il secondo turno dell’Atp Challenger di Genova e accede così ai quarti di finale del torneo che si sta svolgendo sulla terra rossa di Valletta Cambiaso. Il Tennista di Torre del Greco, ha battuto in poco meno di un’ora e tre quarti con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 il connazionale Francesco Passaro, settima testa di serie. Esce di scena, invece, Matteo Gigante: il 20enne di Roma, passato per le qualificazioni, si è dovuto arrendere in rimonta per 2-6 6-1 6-3 all’austriaco Sebastian Ofner, n.197 al mondo e in gara con il ranking protetto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Raulsupera il secondo turno dell’Atpdie accede così ai quarti di finale del torneo che si sta svolgendo sulla terra rossa di Valletta Cambiaso. Ilta di Torre del Greco, ha battuto in poco meno di un’ora e tre quarti con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 il connazionale Francesco, settima testa di serie. Esce di scena, invece, Matteo: il 20enne di Roma, passato per le qualificazioni, si è dovuto arrendere in rimonta per 2-6 6-1 6-3 all’austriaco Sebastian Ofner, n.197 al mondo e in gara con il ranking protetto. SportFace.

