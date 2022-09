Ted Lasso sbarca su FIFA 23 | sarà disponibile nel videogioco

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi Electronic Arts Inc. e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato l’arrivo di AFC Richmond in EA SPORTS™23, con i fan che possono giocare con la loro squadra preferita in più modalità di gioco, tra cui la Modalità Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Una serie di oggetti dell’AFC Richmond, tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.