Tecnologia e nuova mobilità. I piani di Ferrovie spiegati da Ferraris a Berlino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una flotta regionale giovane, ibrida e a prova di transizione. Ferrovie ha scelto Innotrans, la grande fiera del trasporto, della mobilità green e della Tecnologia in scena in questi giorni a Berlino per presentare i suoi ultimi progetti in ambito di mobilità. A cominciare dai treni Blues, che per stessa ammissione del ceo Luigi Ferraris contribuiranno "insieme alle consegne dei nuovi treni Rock e Pop, a rendere la nostra flotta regionale tra le più giovani d'Europa con un'età media di sette anni". UN TRENO GREEN Di che si tratta? Nella sostanza, di un treno ibrido, a triplice alimentazione (elettrica, batteria e diesel) e prodotto da Hitachi Rail, che ha iniziato le corse prova in Sicilia e il cui esordio con il servizio viaggiatori è previsto entro fine anno. Il Blues di Trenitalia è ...

