Taylor Mega, sfilata illegale nel centro di Milano: incontenibile – VIDEO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Taylor Mega lascia senza parole i social e non solo quelli, nell’ultimo post pubblicato sul web: fascino devastante per le vie di Milano. Non scopriamo certo niente di nuovo, a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 settembre 2022)lascia senza parole i social e non solo quelli, nell’ultimo post pubblicato sul web: fascino devastante per le vie di. Non scopriamo certo niente di nuovo, a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

alexanders952 : RT @unstablelorenzo: Taylor Mega faceva l’attivo - aLaliselereza : Gnocchi che chiede di Taylor Mega uh Gesù - redazionerumors : Taylor Mega fa impazzire tutti con il suo outfit del giorno, sfoggiato per le strade di Milano e postato su Instagr… - offmysel : e sotto mi escono taylor mega e tony effe vabbè che siamo noi prp - divadeItubo : questo twink che è stato con taylor mega ha proprio la voce identica a tz dio non penso di poterlo reggere per altr… -