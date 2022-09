Taxi-Ncc Roma – Patanè ed Antonelli: “Proficuo incontro per risolvere i problemi allo scalo di Fiumicino” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Questa mattina abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti di Aeroporti di Roma, della Polizia locale di Fiumicino e del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia di Roma Capitale, in cui sono stati affrontati alcuni problemi relativi all’aeroporto di Fiumicino, con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea“. Lo dichiarano, in una nota congiunta, l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e l’Assessora alle Attività produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “La riunione – aggiungono Patanè e Antonelli – rappresenta un primo passo per analizzare di concerto le principali criticità che affliggono l’aeroporto di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Questa mattina abbiamo avuto uncon i rappresentanti di Aeroporti di, della Polizia locale die del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia diCapitale, in cui sono stati affrontati alcunirelativi all’aeroporto di, con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea“. Lo dichiarano, in una nota congiunta, l’Assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio, e l’Assessora alle Attività produttive del Comune di, Erica. “La riunione – aggiungono– rappresenta un primo passo per analizzare di concerto le principali criticità che affliggono l’aeroporto di ...

Terzobinarioit : Taxi ed ncc a Fiumicino, incontro fra il comune aeroportuale, Campidoglio e Adr - italiaserait : Taxi-Ncc Roma – Patanè ed Antonelli: “Proficuo incontro per risolvere i problemi allo scalo di Fiumicino” - nicomanetta1 : Taxi ed ncc a Fiumicino, incontro fra il comune aeroportuale, Campidoglio e Adr • Terzo Binario News -… - Claudio81286006 : RT @sistematrasp: Al via la #fashionweek a Milano, ma mancheranno #taxi e soprattutto Ncc perché al @mims_gov non emanano un semplice regis… - FraArth : RT @sistematrasp: Al via la #fashionweek a Milano, ma mancheranno #taxi e soprattutto Ncc perché al @mims_gov non emanano un semplice regis… -