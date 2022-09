Tante iniziative per gli ultimi giorni della Settimana Foianese - Cosa Fare - lanazione.it (Di mercoledì 21 settembre 2022) Degustazioni, eventi musicali e una rievocazione della Belle Epoque in Val di Chiana per chiudere in bellezza la nuova edizione di "Saperi e ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Degustazioni, eventi musicali e una rievocazioneBelle Epoque in Val di Chiana per chiudere in bellezza la nuova edizione di "Saperi e ...

poliziadistato : Oggi verrà inaugurato dal presidente #Mattarella il nuovo #annoscolastico Agli studenti di tutte le età, in ogni an… - SatServizi : Martedì 27 settembre ore 18 “Aperitivo con la scienza” - domenica 2 ottobre 9-17,30 tante le iniziative ritrovo pr… - ASviSItalia : ??Dal 4 al 20 ottobre ti aspettiamo al #festivalsvilupposostenibile. Tante iniziative sul territorio nazionale per s… - magicaGrmente22 : @ellyesse @guardiannews 'Schlein, che in Emilia Romagna è responsabile delle iniziative per l'uguaglianza e l'ambi… - SulPanaro : Il piacere del “gluten free”: tante iniziative a Carpi -