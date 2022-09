Supplenze docenti 2022 | le NOMINE Gli ultimi bollettini con nuovi turni e completamento orario

ladyonorato : La transizione digitale in cui investiamo miliardi è anche questo: Supplenze da Gps, la disperazione dei docenti: s… - lacittanews : Di redazione Supplenze anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con i docenti nomin… - orizzontescuola : Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ri… - ProDocente : Supplenze, Cuzzupi (Ugl Scuola): “Algoritmo da archiviare, Docenti mandati allo sbando. Sostegno è un dramma” - orizzontescuola : Supplenze, Cuzzupi (Ugl Scuola): “Algoritmo da archiviare, Docenti mandati allo sbando. Sostegno è un dramma” -

La criticità principale è presto spiegata dal sindacato: per lerelative a posti di sostegno , ove la priorità nell'accesso è riconosciuta aispecializzati presenti in GAE (negli ...... in un'intervista all'Avvenire di Calabria, senza mezzi termini, attacca il Ministero nella gestione delle. Per Cuzzupi l'algoritmo è uno strumento da archiviare. 'Moltisono stati ...Per molti il lavoro è l'amore della vita. Una passione che si coltiva per anni fino a raggiungerla e consolidarla. Sarà per questo motivo che il ministero dell'istruzione ha deciso di assegnare agli i ...Ornella Cuzzupi, segretario generale dell'UGL Scuola, in un'intervista all'Avvenire di Calabria, senza mezzi termini, attacca il Ministero nella gestione delle supplenze. Per Cuzzupi l'algoritmo è uno ...