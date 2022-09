Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il ct: “movimento in crescita e Azzurri al vertice” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante, quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a Subbuteo -dice all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli Azzurri, “e la più bella in assoluto”-: è come se fossi ancora nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Italia esclusa daidi calcio in Qatar ma ava sempre fortissimo: airecentemente giocati a, Cinecittà World, glidelle miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante, quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa disia di squadra, tre categorie su sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a-dice all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli, “e la più bella in assoluto”-: è come se fossi ancora nella ...

