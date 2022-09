Studente morto in stage, i sindacati proclamano sciopero nel giorno dei funerali: “No alle morti sul lavoro” (Di mercoledì 21 settembre 2022) I sindacati del Veneto hanno proclamato un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro della regione nel giorno dei funerali di Giuliano De Seta, il giovane Studente che ha perso la vita venerdì scorso mentre stava facendo uno stage in un'azienda a Noventa di Piave. Lo annunciano Cgil Cisl e Uil del Veneto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Idel Veneto hanno proclamato un'ora diin tutti i luoghi didella regione neldeidi Giuliano De Seta, il giovaneche ha perso la vita venerdì scorso mentre stava facendo unoin un'azienda a Noventa di Piave. Lo annunciano Cgil Cisl e Uil del Veneto. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 18 anni è morto in un'azienda di San Donà di Piave. È stato colpito da una lastra di metallo che gli… - fattoquotidiano : Giuliano De Seta, un altro studente morto in alternanza scuola-lavoro. Sindacati all’attacco: “Una mattanza frutto… - Tg3web : Un altro studente morto durante uno stage. Giuliano, diciotto anni. Colpito da una lastra in un’azienda metalmeccan… - orizzontescuola : Studente morto in stage, i sindacati proclamano sciopero nel giorno dei funerali: “No alle morti sul lavoro” - primogiornale : Il mondo sindacale del Veneto si mobilita per riportare al centro dell’agenda politica e della discussione pubblica… -