Stroncata da un malore il giorno del suo compleanno: aveva appena scartato i regali

Non ha fatto in tempo a spegnere le candeline che un malore l'ha stroncata. La giovane aveva appena scartato i regali. Una giovane donna è morta il giorno del suo compleanno mentre si trovava in vacanza con famiglia e amici per festeggiare. All'improvviso ha smesso di respirare e, nonostante gli sforzi dei medici per salvarla, non c'è stato nulla da fare. Hayley Thompson aveva appena spento 36 candeline. Aveva appena finito di scartare i suoi regali quando si è sentita male, ed è crollata a terra improvvisamente mentre si trovava in bagno. La donna era di Burnage a Manchester – Inghilterra – ma si trovava in vacanza nel Devon. Hayley ha avuto tre...

