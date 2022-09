Strange World: il trailer ufficiale e il poster del nuovo film Disney (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco il trailer e il poster di Strange World, pellicola d'animazione diretta da Don Hall, scritta da Qui Nguyen e prodotta da Roy Conli per i Walt Disney Animation Studios. I canali social dei Walt Disney Animation Studios hanno appena diffuso il trailer ufficiale e il poster di Strange World, la cui uscita nei cinema è prevista per il 23 novembre 2022. Il nuovo film d'animazione è diretto da Don Hall, co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli. "Ispirato alle classiche storie di avventura", ha spiegato il regista, "Strange World è un'avventura/commedia animata originale che narra le vicende di tre generazioni della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco ile ildi, pellicola d'animazione diretta da Don Hall, scritta da Qui Nguyen e prodotta da Roy Conli per i WaltAnimation Studios. I canali social dei WaltAnimation Studios hanno appena diffuso ile ildi, la cui uscita nei cinema è prevista per il 23 novembre 2022. Ild'animazione è diretto da Don Hall, co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli. "Ispirato alle classiche storie di avventura", ha spiegato il regista, "è un'avventura/commedia animata originale che narra le vicende di tre generazioni della ...

