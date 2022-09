Strage di Viareggio, le motivazioni della sentenza: ecco perché l’ex-Ad Moretti fu assolto (Di mercoledì 21 settembre 2022) La notte della Strage di Viareggio, che causò 34 morti, il 29 giugno 2009, il treno viaggiava a circa 90 chilometri orari e nel corso del processo è emerso che la velocità da adottare prudenzialmente nell’attraversamento delle stazioni. sarebbe dovuta essere di 60 chilometri orari ma questo aspetto, per i giudici del processo di appello bis a Firenze, non ha “valenza cautelare” rispetto a quello che si verificò. E, su questo punto, i giudici fiorentini hanno assolto gli imputati Mauro Moretti e Michele Mario Elia, ex-amministratori delegati di Fs e di Rfi, condannati, tuttavia, per disastro, lesioni e incendio: 5 anni di reclusione al primo, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni al secondo. I giudici della Corte d’appello di Firenze, nelle motivazioni della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) La nottedi, che causò 34 morti, il 29 giugno 2009, il treno viaggiava a circa 90 chilometri orari e nel corso del processo è emerso che la velocità da adottare prudenzialmente nell’attraversamento delle stazioni. sarebbe dovuta essere di 60 chilometri orari ma questo aspetto, per i giudici del processo di appello bis a Firenze, non ha “valenza cautelare” rispetto a quello che si verificò. E, su questo punto, i giudici fiorentini hannogli imputati Mauroe Michele Mario Elia, ex-amministratori delegati di Fs e di Rfi, condannati, tuttavia, per disastro, lesioni e incendio: 5 anni di reclusione al primo, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni al secondo. I giudiciCorte d’appello di Firenze, nelle...

