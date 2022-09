Stivali di gomma e mani sporche: il “Bocia” al fianco degli alluvionati nelle Marche (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Curva Nord di Bergamo, la sua Curva, un sostegno a distanza alle popolazioni terremotate o alluvionate di tutta Italia non lo ha mai fatto mancare: dalle generose raccolte fondi organizzate soprattutto durante la “Festa della Dea” sono arrivate decine di migliaia di euro a sostegno della ricostruzione, come ricordano benissimo soprattutto dalle parti de l’Aquila, Rocchetta di Vara e Amatrice. La furia distruttiva della natura, però, questa volta ha colpito in quella che è la nuova casa del “Bocia“, al secolo Claudio Galimberti, storico leader degli ultras atalantini che da qualche anno vive una sorta di “esilio” a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. L’intera zona, tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, è stata sconvolta lo scorso 15 settembre da una violenta alluvione che ha causato allagamenti e l’esondazione di diversi corsi d’acqua, in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Curva Nord di Bergamo, la sua Curva, un sostegno a distanza alle popolazioni terremotate o alluvionate di tutta Italia non lo ha mai fatto mancare: dalle generose raccolte fondi organizzate soprattutto durante la “Festa della Dea” sono arrivate decine di migliaia di euro a sostegno della ricostruzione, come ricordano benissimo soprattutto dalle parti de l’Aquila, Rocchetta di Vara e Amatrice. La furia distruttiva della natura, però, questa volta ha colpito in quella che è la nuova casa del ““, al secolo Claudio Galimberti, storico leaderultras atalantini che da qualche anno vive una sorta di “esilio” a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. L’intera zona, tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, è stata sconvolta lo scorso 15 settembre da una violenta alluvione che ha causato allagamenti e l’esondazione di diversi corsi d’acqua, in ...

