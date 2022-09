Stefania Miceli | il viaggio attraverso la sottile alchimia che avvolge la realtà

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La percezione di tutto ciò che viene vissuto nella contemporaneità è molto spesso legata a tutte quelle osservazioni introspettive, alle inquietudini e alle insicurezze che fanno parte in modo quasi imprescindibile della vita moderna e che inducono gli artisti ad approfondirne i risvolti, a evidenziarne le sfumature più interiori lasciando emergere i disagi, le difficoltà e le incertezze dell’essere umano così come l’incapacità di confrontarsi in maniera consapevole con esse. Tuttavia esistono anche alcuni artisti che hanno un approccio diverso allaosservata, ed èla loro spiccata sensibilità che riescono a farne emergere la delicatezza, la magia cheogni frangente quotidiano senza che riesca a essere colto se nonla loro capacità di andare oltre e di porsi in posizione di ...