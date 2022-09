Starbucks | offerte autunno e le nuove tazze di Halloween

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Se c’è una cosa per cuiè famoso, è la sua lista straripante diautunnali. Voglio dire, è anche possibile avere foglie che cadono e temperature croccanti e non bere un Pumpkin Spice Latte in una tazza SB? Probabilmente no! Novità, per la stagione d’I PSL sono tornati (onestamente sarebbe una