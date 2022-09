"Stallo dopo le elezioni". La profezia di Calenda sul futuro dell'Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) «La Meloni non governerà perché anche se dovesse prendere il 25 o 26%, la sua coalizione sta crollando e se non ha i voti non può governare». Carlo Calenda, leader di Azione-Italia Viva, fa la sua previsione in un incontro alla stampa estera in cui si dice «convinto che la Lega avrà un tracollo ed emergeranno persone più europeiste», spiega citando a tale proposito il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. A fare un governo quindi, secondo Calenda, «ci si impiegherà molto perché si aprirà una situazione di Stallo. Sono sicuro - prosegue - che la destra non andrà al governo e si dovrà puntare su una grande coalizione alla tedesca» con una lista precisa di cose da realizzare. Quanto alla legge di bilancio «si rischia di andare in esercizio provvisorio ma si ricordi - dice ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) «La Meloni non governerà perché anche se dovesse prendere il 25 o 26%, la sua coalizione sta crollando e se non ha i voti non può governare». Carlo, leader di Azione-Viva, fa la sua previsione in un incontro alla stampa estera in cui si dice «convinto che la Lega avrà un tracollo ed emergeranno persone più europeiste», spiega citando a tale proposito il ministroo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. A fare un governo quindi, secondo, «ci si impiegherà molto perché si aprirà una situazione di. Sono sicuro - prosegue - che la destra non andrà al governo e si dovrà puntare su una grande coalizione alla tedesca» con una lista precisa di cose da realizzare. Quanto alla legge di bilancio «si rischia di andare in esercizio provvisorio ma si ricordi - dice ...

Da421954 : RT @ciceronemio: Un super saluto a tutti dal nostro Lillo che continua la sua degenza in clinica e sta migliorando giorno dopo giorno ! Vis… - FabrizioValerio : @GSErinnovabili Cioè dopo 25 giorni di stallo vostro, noi dovremmo correre?! Ma il sito ve lo aveva fatto… - Roseinfiore : RT @pattyfra1: Sono certa che non sapete chi è, ma io ho fatto il tweet precedente per questa nonnina il 26/5 ma lei è ancora in stallo e s… - Cristin93374531 : RT @ciceronemio: Un super saluto a tutti dal nostro Lillo che continua la sua degenza in clinica e sta migliorando giorno dopo giorno ! Vis… - Lilliflo : RT @ciceronemio: Un super saluto a tutti dal nostro Lillo che continua la sua degenza in clinica e sta migliorando giorno dopo giorno ! Vis… -