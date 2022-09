(Di mercoledì 21 settembre 2022) MILANO – Domenico Procacci per la Soc. Fandango, Lucianoe Stefano, rispettivamente produttore, autore e attore del film “”, comunicano di avere formalmente diffidato, a mezzo dei loroli, la “per Salvini Premier” dall’utilizzo di un brano audio con la voce di Stefanotratto dal film “” illegittimamente inserito all’interno di un video elettorale attualmente diffuso su tutti i social media e ripreso dalla stampa. Nella loro diffida i tre contestano la “gravissima violazione” dei loro diritti sul film e la “spregiudicata utilizzazione dello stesso in una presentazione al pubblico che lascia anche chiaramente presumere un’adesione al contenuto del messaggio”, da cui invece gli stessi “radicalmente si dissociano. La ...

Agenzia_Ansa : In uno spot elettorale della Lega, diventato virale, è stato usato un brano tratto dal film Radiofreccia del 1998.… - fanpage : Luciano Ligabue, Stefano Accorsi e Domenico Procacci (produttore del film) invitano la Lega all’immediata rimozione… - rockolpoprock : 'Radiofreccia' nello spot della Lega: Ligabue diffida Salvini - cast_sim : RT @Seoul_ItalyBTS: ?? Dopo il rilascio del 1° episodio [della campagna promozionale #MySOULSEOUL] dal titolo 'DeliciouSeoul', l'Organizzazi… - Lopinionista : Spot della Lega cita Radiofreccia, Ligabue e Accorsi: 'Giù le mani' -

In quella scena, ripresa proprio dalloelettoraleLega, il protagonista Ivan Benassi, detto 'Freccia', inizia a parlare alla radio libera gestita dall'amico, recitando un suo ...Gli interniboutique Moschino in via Spiga 26 a Milano. Leggi anche › Dolce Gabbana, ... non mancano gli hotper fashionistas al di fuori del capoluogo lombardo. A partire da Polo ...MILANO - Domenico Procacci per la Soc. Fandango, Luciano Ligabue e Stefano Accorsi, rispettivamente produttore, autore e attore del film “Radiofreccia”, ...Il consorzio ha deciso intanto di puntare su un nuovo logo realizzato da Packaging in Italy. Il planning pubblicitario è gestito da Wavemaker ...