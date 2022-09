Sportiello, un secondo portiere di lusso per l’Atalanta. Sempre pronto a tutto (Di mercoledì 21 settembre 2022) La super partita di Marco Sportiello durante Roma Atalanta: un dato di fatto per quanto concerne il numero 57 nerazzurro l’Atalanta ha la grande fortuna di avere in rosa due portieri titolarissimi, e quando Musso viene a mancare per infortunio c’è Sempre pronto un Marco Sportiello tanto esperto quanto pronto a tutto. Una sorpresa? Assolutamente no, si sta pur Sempre parlando di una riserva di lusso che potrebbe fare tranquillamente il titolare come ha dimostrato molte altre volte. Non bisogna dimenticarsi che durante la sua prima esperienza a Bergamo dal 2013 al 2016 portò la squadra alla salvezza grazie alle sue parate. La parentesi con Fiorentina e Frosinone, il ritorno a Bergamo tra le polemiche (visto il suo comportamento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) La super partita di Marcodurante Roma Atalanta: un dato di fatto per quanto concerne il numero 57 nerazzurroha la grande fortuna di avere in rosa due portieri titolarissimi, e quando Musso viene a mancare per infortunio c’èun Marcotanto esperto quanto. Una sorpresa? Assolutamente no, si sta purparlando di una riserva diche potrebbe fare tranquillamente il titolare come ha dimostrato molte altre volte. Non bisogna dimenticarsi che durante la sua prima esperienza a Bergamo dal 2013 al 2016 portò la squadra alla salvezza grazie alle sue parate. La parentesi con Fiorentina e Frosinone, il ritorno a Bergamo tra le polemiche (visto il suo comportamento ...

DaiDea7 : @luckide @BarthLozzi @Atalanta_BC Hanno tirato più palloni in curva che in porta . Nel secondo tempo sportiello zer… - gioma74 : @AntonioFelici Per tutto il secondo tempo a parte l'occasione di shomurodov non ricordo parate di sportiello - gioma74 : @PagliaAle Si 18 minuti nel primo tempo dove meritavano il pareggio ...poi tutto il secondo tempo ??..troppo poco s… - Fantalanta1 : Sportiello nel secondo tempo… ZERO interventi difficili… - AleRighiNP : @strumentiumani Che sportiello sarà il man of the match lo sappiamo tutti dal secondo in cui è entrato in campo -