Sport Invernali, allarme dalla Fis: "Potremmo cancellare diverse gare a causa della crisi energetica" (Di mercoledì 21 settembre 2022) La crisi energetica attualmente in atto potrebbe colpire duramente il mondo degli Sport Invernali nel corso della stagione 2022-23. L'allarme è stato lanciato dal segretario generale della Fis Michel Vion, il quale ha incontrato i giornalisti in occasione dell'annuale meeting "Forum Nordicum", in corso di svolgimento a Kranjska Gora, in Slovenia. Vion ha sottolineato come vi sia l'eventualità che gli organizzatori di tappe di Coppa del Mondo, se non addirittura dei Mondiali stessi, possano essere costretti a rinunciare ai propri appuntamenti a causa di costi di gestione troppo elevati. D'altronde la produzione di neve artificiale, piuttosto che l'accensione dei riflettori in caso di gare in notturna, comportano un massiccio utilizzo di energia.

