iconanews : Spagna: violata la 'legge rider', multa da 79 mln a Glovo - OperaFisista : Spagna: violata la 'legge rider', multa da 79 mln a Glovo - Ultima Ora - ANSA - tota__976 : @francesco94raso @Artedisuntzu @GiovaQuez In spagna i politici che hanno indetto il referendum sono al gabbio e in… -

Agenzia ANSA

Multa salata inper Glovo, piattaforma di consegna di prodotti a domicilio: l'azienda è stata sanzionata per un importo di quasi 79 milioni di euro, in quanto considerata responsabile di aver violato una norma ...... dal Regno Unito a San Marino, passando per la Germania, la Francia e la, oppure compiaciuti ... La sacrosanta libertà elettorale è così platealmente. L'elettore consapevole avverte d'... Spagna: violata la 'legge rider', multa da 79 mln a Glovo - Ultima Ora Multa salata in Spagna per Glovo, piattaforma di consegna di prodotti a domicilio: l'azienda è stata sanzionata per un importo di quasi 79 milioni di euro, in quanto considerata responsabile di aver v ...Il Ministero del Lavoro ritiene Glovo responsabile di non aver adattato i contratti di oltre 10.600 suoi rider secondo la nuova normativa ...