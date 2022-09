Spagna, multa da 79 milioni di euro per Glovo: «Ha violato la legge rider» (Di mercoledì 21 settembre 2022) multa salata in Spagna per Glovo. La piattaforma di consegna di prodotti a domicilio, nata proprio nella penisola iberica, è stata condannata a pagare quasi 79 milioni di euro dal ministero del Lavoro, secondo il quale l’azienda ha violato la cosiddetta “legge rider“, la normativa a regolazione del settore entrata in vigore lo scorso anno che impone alle aziende di riconoscere i fattorini come dipendenti e non come lavoratori autonomi. Come riportato dalla radio spagnola Cadena Ser e da altri media locali, Glovo è accusata di non aver regolarizzato i contratti di 10.614 suoi rider operativi nelle aree di Barcellona (8.331) e Valencia (2.283). La compagnia di delivery dovrà quindi pagare 49,7 milioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022)salata inper. La piattaforma di consegna di prodotti a domicilio, nata proprio nella penisola iberica, è stata condannata a pagare quasi 79didal ministero del Lavoro, secondo il quale l’azienda hala cosiddetta ““, la normativa a regolazione del settore entrata in vigore lo scorso anno che impone alle aziende di riconoscere i fattorini come dipendenti e non come lavoratori autonomi. Come riportato dalla radio spagnola Cadena Ser e da altri media locali,è accusata di non aver regolarizzato i contratti di 10.614 suoioperativi nelle aree di Barcellona (8.331) e Valencia (2.283). La compagnia di delivery dovrà quindi pagare 49,7...

