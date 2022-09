Soulé e il fattore che non ti aspetti | un dato che nessuno aveva notato

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Matiasè uno di quei giovani giocatori che sta cercando di mettersi in evidenza per le sue favolose caratteristiche tecniche. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che uno dei giocatori che in questo momento è maggiormente tenuto in considerazione nel settore giovanile della Juventus sia l’argentino Matias Soulè, con una delle statistiche che iniziano ad essere interessanti. LaPressePer un ragazzo giovane non è mai semplice riuscire a imporsi in una prima squadra, figuriamoci se questa è anche considerata una delle più forti di tutte Europa. La Juventus non ha mai assolutamente fatto distinzioni tra giovani e vecchi, ma solamente tra giocatori forti e altri che invece non sono adatti per il grande salto di qualità. Uno di quelli che sicuramente può diventare uno dei fattori decisivi per questo campionato della Juventus è l’argentino Matias Soulè, un ragazzo ...