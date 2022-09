Sophie di Wessex, che ha fatto ricamare sul cappotto i fiori preferiti di Elisabetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) La moglie di Edoardo, per l'ultimo saluto alla sovrana, ha scelto di far ricamare sul suo abito-cappotto i fiori preferiti di Elisabetta, i mughetti, alternati ad altre varietà presenti nel suo bouquet nuziale. Un omaggio di profondo affetto. Proprio quello che ha sempre legato le due reali Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) La moglie di Edoardo, per l'ultimo saluto alla sovrana, ha scelto di farsul suo abito-di, i mughetti, alternati ad altre varietà presenti nel suo bouquet nuziale. Un omaggio di profondo affetto. Proprio quello che ha sempre legato le due reali

rainofsweets17 : RT @7princ_8: Sophie di Wessex che mette una mano sulla spalla a George, Kate che fa lo stesso con Charlotte o la tiene per mano, William c… - karolinazac1 : RT @7princ_8: Sophie di Wessex che mette una mano sulla spalla a George, Kate che fa lo stesso con Charlotte o la tiene per mano, William c… - merthurlover : RT @7princ_8: Sophie di Wessex che mette una mano sulla spalla a George, Kate che fa lo stesso con Charlotte o la tiene per mano, William c… - Frances02502182 : RT @7princ_8: Sophie di Wessex che mette una mano sulla spalla a George, Kate che fa lo stesso con Charlotte o la tiene per mano, William c… - kamy_gu : RT @7princ_8: Sophie di Wessex che mette una mano sulla spalla a George, Kate che fa lo stesso con Charlotte o la tiene per mano, William c… -