Sophia Loren e Alessandra Mussolini sono parenti: qual è il loro legame e l'incredibile storia della loro famiglia

La parentela tra Alessandra Mussolini e Sophia Loren sorprende molti utenti del web che non sapevano di questa inaspettata scoperta. Le due, noti personaggi televisivi, l'una attrice di fama mondiale, l'altra ex deputato e parlamentare, non erano mai state viste insieme, ecco perché nessuno conosceva questo loro parentela. qual è il loro grado di parentela? Tra Sophia Loren e la Mussolini c'è una parentela diretta, le due infatti sono zia e nipote. La Loren aveva una sorella, Maria Scicolone, di poco più piccola di lei: il loro padre, Riccardo Scicolone, non era sposato bensì solo convivente con la ...

